HDFC Bank Q4 Results: बैंक को सीधे 16,512 करोड़ रुपए का फायदा, NPA में आई इतने फीसदी की कमी

Highlights HDFC Bank Q4 Results: एचडीएफसी के जनवरी-मार्च तिमाही नतीजे जारी हुए HDFC Bank Q4 Results: पहले की तिमाही में 16,373 करोड़ रुपए का हुआ था HDFC Bank Q4 Results: निजी कर्जदाता एचडीएफसी बैंक की क्वालिटी स्थिर रही

HDFC Bank Q4 Results: वित्त-वर्ष 2023-24 के तहत एचडीएफसी के जनवरी-मार्च तिमाही नतीजे जारी हुए। रिजल्ट आने के साथ ही ये भी पता चला कि एचडीएफसी बैंक को सीधे 16,512 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, इससे पहले की तिमाही में 16,373 करोड़ रुपए का हुआ था। एचडीएफसी बैंक का जुलाई में अपने मूल हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) में विलय हो गया। एचडीएफसी

भारत का सबसे बड़ी निजी कर्जदाता एचडीएफसी बैंक की क्वालिटी स्थिर रही, हालांकि मार्च के अंत में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 1.24 प्रतिशत था, जो तीन महीने पहले 1.26 फीसदी हुआ कते थे। इसी तरह शुद्ध एनपीए पिछली तिमाही के 0.341 फीसदी से मामूली बढ़कर 0.33 प्रतिशत हो गया।

सकल NPA 31,173.3 करोड़ रुपए था, जबकि शुद्ध एनपीए 8,091.7 करोड़ रुपए था। तिमाही के दौरान सहायक कंपनी एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में हिस्सेदारी बिक्री से 7,340 करोड़ रुपए के लेनदेन लाभ सहित, बैंक का शुद्ध राजस्व बढ़कर 47,240 करोड़ रुपए हो गया।

Lousy results by HDFC Bank. Ignore the 38% growth (they conveniently forgot that they merged with HDFC in July last year) - the real profit growth is just 3%. Even that is probably because of Credila (they got a pretax profit of some 7000 cr. because of it) Discl: Small pos. pic.twitter.com/r4ZxSs352w