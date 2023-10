'विजिल आंटी' विज्ञापन के लिए एचडीएफसी पर बरसे यूजर्स, बैंक को बताया 'एंटी हिन्दू'

Highlights विज्ञापन के चलते एचएडीएफसी बैंक को तगड़ी आलोचना का शिकार करना पड़ा सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ एंटी हिन्दू एचडीएफसी ट्रेंड कर रहा है एचडीएफसी बैंक ने सोमवार को सितंबर तिमाही के लिए ₹16,811 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया

नई दिल्ली: अपने एक विज्ञापन के चलते सोशल मीडिया पर एचएडीएफसी बैंक को तगड़ी आलोचना का शिकार करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ एंटी हिन्दू एचडीएफसी बैंक ट्रेंड कर रहा है। निजी ऋणदाता द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है, “सतर्क सेना में शामिल हों, आइए वापस लड़ें। वित्तीय धोखाधड़ी नए दुश्मन हैं और वे पहले से कहीं अधिक बड़े और पेचीदा हैं। डोंट गेट स्कैम्ड एक पहल है जो आपको नवीनतम व्यापक धोखाधड़ी से आगे रहने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करती है।'' विज्ञापन में एक मॉडल को भारतीय परिधान साड़ी-ब्लाउज में, माथे पर बिंदी और आंखों में चश्मा पहने दिखाया गया है।

दरअसल, इस विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है, कुछ नेटिज़न्स ने बैंक को "हिंदू विरोधी" भी कहा है। विवादित विज्ञापन को लेकर सुनील कुमार योगी नाम के यूजर ने लिखा, "एचडीएफसी बैंक, या मुझे कहना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक केयर्स, हिंदुओं के प्रति इतना तिरस्कार क्यों रखता है? इस स्पष्ट हिंदूफोबिया से क्या मतलब है?"

एक अन्य यूजर समीरा ने कहा, "एचडीएफसी बिंदी का मजाक उड़ा रहा है। भगवान का शुक्र है कि मेरा एचडीएफसी बैंक में खाता नहीं है।" इससे पहले 14 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान विश्व कप 2023 मैच के उत्साह को भुनाने की कोशिश के लिए मेकमाईट्रिप को अपने विज्ञापन की आलोचना का सामना करना पड़ा था।

HDFC making fun of bindi



Thank God I don't have account in HDFC bank #AntiHinduHDFCpic.twitter.com/Nt1C6BA3Le