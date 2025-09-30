‘हेल्दी मोड’ नया फीचर शुरू, त्योहार में जोमैटो ने किया लॉन्च, जानें कैसे करें यूज और खासियत

September 30, 2025

फीचर मेट्रो शहरों में, खास तौर पर 18 से 45 साल के उपयोगकर्ताओं के बीच स्वस्थ भोजन विकल्पों की बढ़ती मांग के मद्देनजर पेश किया गया है।

नई दिल्लीः जोमैटो ने अपने ऐप के जरिये पौष्टिक भोजन ऑर्डर करने में उपयोगकर्ताओं की मदद करने के लिए ‘हेल्दी मोड’ नाम का नया फीचर पेश किया है। मशहूर फूड डिलीवरी ऐप ने सोमवार को यह जानकारी दी। जोमैटो ने एक बयान में बताया कि ‘हेल्दी मोड’ फीचर फिलहाल गुरुग्राम में उपलब्ध कराया गया है और जल्द ही इसका विस्तार अन्य बाजारों में भी करने की योजना है। बयान में कहा गया है कि यह फीचर मेट्रो शहरों में, खास तौर पर 18 से 45 साल के उपयोगकर्ताओं के बीच स्वस्थ भोजन विकल्पों की बढ़ती मांग के मद्देनजर पेश किया गया है।

इसमें कहा गया है कि जोमैटो ने व्यंजनों का विस्तृत पोषण विवरण तैयार करने में ऐप से जुड़े होटल-रेस्तरां की मदद के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है। बयान के मुताबिक, जोमैटो ने ऐप पर प्रत्येक व्यंजन के लिए ‘हेल्दी स्कोर’ फीचर उपलब्ध कराया है,

ताकि होटल-रेस्तरां की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर उन्हें ‘कम पोषक’ से ‘बेहद पोषक’ श्रेणी में रैंकिंग दी जा सके। ‘इटर्नल’ के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “हेल्दी मोड फीचर गुरुग्राम में उपलब्ध है और हम तेजी से इसका विस्तार करेंगे।

इसे आजमाएं, आंकें और हमें बताएं कि यह कहां उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि हम सही मायने में अपने ‘ज्यादा लोगों के लिए बेहतर भोजन’ मिशन के और करीब पहुंच रहे हैं।” ‘इटर्नल’ के पास जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर सहित अन्य ऐप का मलिकाना हक है। 

