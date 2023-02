GST Council: गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला, सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद की घोषणा

Highlights वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कीं। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शिरकत कीं। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था।

GST Council: जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के समूचे बकाया को जारी किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राब का GST रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाता है तो उसमें रेट 0% GST लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा तो उसमें 5% GST लगेगा। पेंसिल शार्पनर में GST को कम करके 18% से 12% किया गया है। टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर GST में कुछ शर्तों के अधीन 18% से घटाकर शून्य किया गया है।

Entire GST compensation cess dues will be cleared: FM Nirmala Sitharaman after GST Council meeting — Press Trust of India (@PTI_News) February 18, 2023

जीएसटी परिषद ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाले जुर्माने को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कीं।

GST Council decides to reduce GST on liquid jaggery, pencil sharpeners, and certain tracking devices: FM Sitharaman — Press Trust of India (@PTI_News) February 18, 2023

Raab is a kind of liquid jaggery which is so typical to Uttar Pradesh & other jaggery-producing states. We are reducing the GST rate on Raab from 18% to nil or 5%. Nil if it is loose. If it is pre-packaged and labelled, it will be 5%: Union FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/eeQJ83tg0o — ANI (@ANI) February 18, 2023

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शिरकत कीं। ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था।

GST Council recommends rationalisation of penalties for late filing of annual GST Returns: FM Sitharaman — Press Trust of India (@PTI_News) February 18, 2023

जिसके अध्यक्ष हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। इस जीओएम ने सलाह दी है कि न्यायाधिकरणों में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए।

GST on pencil sharpeners has come down from 18% to 12%. Also, there is a reduction in GST on tags tracking devices or data loggers which are affixed on durable containers, from 18% to nil, subject to some conditions: Union FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/nd1I1EwQmv — ANI (@ANI) February 18, 2023

