GST collection in October: अक्टूबर में 9 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़?, पहली तारीख को झमाझम बरसे पैसे

अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ रुपये था। सितंबर 2024 में 6.5 प्रतिशत के साथ कोविड काल के बाद सबसे कम थी। लगातार आठवें महीने 1.7 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा।

GST collection in October: पहली तारीख को झमाझम पैसे बरसे। मोदी सरकार की झोली भर गई। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का अक्टूबर महीने में सकल राजस्व संग्रह नौ प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा है। 1 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह छह महीने के उच्चतम स्तर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो लगातार आठवें महीने 1.7 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा। अक्टूबर 2023 की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक है। अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ रुपये था। सितंबर 2024 में 6.5 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.73 लाख करोड़ रुपये रहा था।

