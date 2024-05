Govt Onion Exports: प्याज निर्यात से बैन हटाने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति, इन राज्य में दिखेगा असर!, लाखों किसान को फायदा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 5, 2024 11:55 AM

Govt Onion Exports: सरकार ने शनिवार को प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया था। इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को मदद मिलेगी।

