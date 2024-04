GST collection in March: जीएसटी संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपये, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को फायदा, मार्च में झमाझम पैसा

Highlights पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि है। कुल सकल जीएसटी संग्रह के साथ एक मील का पत्थर है। पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

GST collection in March: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को बंपर फायदा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मार्च में सरकार को फायदा ही फायदा हुआ है। कुल जीएसटी संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये, अबतक का दूसरा सर्वाधिक मासिक संग्रह है। यह 2017 में अप्रत्यक्ष कर के कार्यान्वयन के बाद से दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा मार्च 2024 के लिए रिफंड का जीएसटी राजस्व शुद्ध 1.65 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

Goods and Services Tax (GST) collection grows 11.5 pc year-on-year to second highest ever at Rs 1.78 lakh crore in March: Finance ministry