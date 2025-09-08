Gold Rate Today: 606 रुपये की कमी, 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम, जानिए चांदी का हाल

Highlights शुक्रवार को यह 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। चांदी में भी पिछले सप्ताह नए शिखर को छूने के बाद गिरावट देखी गई। 977 रुपये या 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,23,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर था।

Gold Rate Today: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच निवेशकों के मुनाफावसूली करने से सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 606 रुपये या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

शुक्रवार को यह 1,07,807 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 612 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,176 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी में भी पिछले सप्ताह नए शिखर को छूने के बाद गिरावट देखी गई।

दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 977 रुपये या 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,23,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। चांदी तीन सितंबर को रिकॉर्ड 1,26,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। विदेशी बाजारों में सोमवार को कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.68 प्रतिशत गिरकर 3,628.35 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

पिछले सत्र में यह 3,655.50 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुझानों के चलते सोमवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई। इस महीने के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती करने की उम्मीद से बाजार को समर्थन मिला।

इसके अलावा हाल में जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा ने भी शुरुआती कारोबार के दौरान बाजारों में आशावाद को बढ़ाया। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 296.26 अंक चढ़कर 81,007.02 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 90.35 अंक चढ़कर 24,831.35 पर था।

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड के शेयरों में तेजी रही। दूसरी ओर एशियन पेंट्स, ट्रेंट, भारती एयरटेल और टाइटन में गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,304.91 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,821.23 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.19 प्रतिशत बढ़कर 66.29 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था।

Web Title: gold rate today 8 september 2025 gold Decrease Rs 606 Rs 1,07,122 per 10 grams know condition silver price