Global Fintech Fest 2023: ग्राहक अपने उत्तराधिकारी को नामित करें, सीतारमण ने कहा- बिना दावा की धन राशि को कम करने में मदद मिल सके, देखें वीडियो

Highlights पैसे की ‘राउंड ट्रिपिंग’ जिम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। अन्य को संपत्ति बेचने और फिर बाद में उसे वापस खरीदने से है। कंपनियों से साइबर सुरक्षा में निवेश करने का आग्रह किया और कहा कि विश्वास बेहद महत्वपूर्ण है।

मुंबईः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम एक बहुत ही बहु-ध्रुवीय, बहुत गतिशील और मजबूत दुनिया में रह रहे हैं, जो कई चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें वैश्विक सहयोग की परम आवश्यकता है, चाहे वह रणनीतिक मुद्दे पर हो या अर्थव्यवस्था पर या किसी अन्य पर हो।

#WATCH | Mumbai: "We are living in a very multi-polar, very dynamic and robust world which is facing a lot of challenges and in that the absolute necessity is to have global collaborations whether on the strategic issue or on the economy or any other," says Union Finance Minister… pic.twitter.com/RKne4NNWj1