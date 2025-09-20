गौतम अडानी की कुल संपत्ति एक दिन में ₹299 करोड़ बढ़ी, सेबी द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से क्लीन चिट मिलने के बाद हुआ ऐसा

नई दिल्ली: हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों में पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से क्लीन चिट मिलने के बाद शुक्रवार को अडानी समूह के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई। शुक्रवार को अडानी के सभी शेयर ऊंचे स्तर पर बंद हुए, जिसके परिणामस्वरूप अडानी समूह के शेयरों के बाजार पूंजीकरण में ₹69,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।

अडानी पावर के शेयर की कीमत सबसे आगे रही और एनएसई पर 13.42% बढ़कर ₹416.10 प्रति शेयर पर बंद हुई। अडानी टोटल गैस के शेयर की कीमत एनएसई पर 7.55% बढ़कर ₹652.80 प्रति शेयर पर बंद हुई। अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 5% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों में सप्ताहांत के सत्र में करीब 5% की वृद्धि हुई।

गौतम अडानी, अडानी समूह के संस्थापक अध्यक्ष हैं और अडानी समूह की कंपनियों के मालिक हैं। अडानी समूह की कंपनियों के प्रमोटर के रूप में, उनके पास विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अडानी समूह की कंपनियों में प्रमोटर हिस्सेदारी है।

अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में, गौतम अदानी और उनके परिवार के सदस्यों के पास प्रमोटर के रूप में अदानी एंटरप्राइजेज के 67,28,25,211 शेयर हैं, जिनमें शुक्रवार को प्रति शेयर ₹126 की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब है कि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में बढ़ोतरी से गौतम अडानी की कुल संपत्ति ₹84,77,59,76,586 या ₹8,477.60 करोड़ (₹126 x 67,28,25,211) बढ़ गई।

गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के पास एसीसी लिमिटेड में 10,64,56,927 एसीसी शेयर हैं। शुक्रवार को शेयरों में ₹12.90 प्रति शेयर की बढ़ोतरी हुई, जिससे गौतम अडानी की कुल संपत्ति में ₹1,37,32,94,358.30 या ₹137.33 करोड़ (₹12.90 x 10,64,56,927) की वृद्धि हुई।

अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में, गौतम अडानी, उनके परिवार के सदस्य और उनके पारिवारिक ट्रस्ट के पास अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 69,92,51,987 शेयर हैं, जो शुक्रवार को ₹41.35 प्रति शेयर बढ़कर ₹28,91,40,69,662.45 या ₹2,891.40 करोड़ (₹41.35 x 69,92,51,987) हो गए।

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में, गौतम अदानी, उनके परिवार के सदस्य और उनके पारिवारिक ट्रस्ट के पास अदानी ग्रीन एनर्जी के 80,82,47,856 शेयर हैं। शुक्रवार को इन शेयरों में ₹53.60 प्रति शेयर की बढ़ोतरी हुई, जिससे गौतम अडानी की कुल संपत्ति ₹43,32,20,85,081.60 या ₹4,332.20 करोड़ (₹53.60 x 80,82,47,856) बढ़ गई।

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड में, गौतम अडानी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के पास अडानी पोर्ट्स के 92,12,83,955 शेयर हैं। शुक्रवार को इन शेयरों में ₹16.20 प्रति शेयर की बढ़ोतरी हुई, जिससे गौतम अडानी की कुल संपत्ति ₹14,92,48,00,071 या ₹1,492.48 करोड़ बढ़ गई।

अडानी टोटल गैस लिमिटेड में, गौतम अदानी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के स्वामित्व वाले ट्रस्टों और कंपनियों के पास अदानी टोटल गैस के 41,13,31,740 शेयर हैं, जिनकी कीमत शुक्रवार को ₹45.85 प्रति शेयर बढ़ी। इससे गौतम अदानी की कुल संपत्ति में ₹18,85,95,60,279 या ₹1,885.95 करोड़ की वृद्धि हुई।

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में, अदानी समूह के स्वामित्व वाली अपतटीय निवेश कंपनियों के पास अंबुजा सीमेंट्स के 1,66,33,81,052 शेयर हैं, जिनकी कीमत शुक्रवार को ₹1.80 प्रति शेयर बढ़ी, जिससे गौतम अडानी की कुल संपत्ति में ₹2,99,40,85,893.60 या ₹299.40 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसलिए, हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों में मंजूरी मिलने के बाद अडानी समूह के शेयरों में बढ़ोतरी के कारण गौतम अडानी की कुल संपत्ति ₹2,99,41,05,110.56 या ₹299.41 करोड़ हो गई।

