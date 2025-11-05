विश्व विजेता बेटियों का सम्मान?, टाटा सिएरा की पहली खेप भारतीय महिला क्रिकेट टीम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 5, 2025 20:20 IST2025-11-05T20:10:21+5:302025-11-05T20:20:13+5:30

टीम के 'धैर्य, जुनून और अदम्य साहस' के लिए एक सलाम बताया। देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है।

From pitch to pavement: Tata Sierra's first lot goes to Indian women's cricket team | विश्व विजेता बेटियों का सम्मान?, टाटा सिएरा की पहली खेप भारतीय महिला क्रिकेट टीम

tata

Highlightsटीम के प्रत्येक सदस्य को टाटा सिएरा का टॉप-एंड वेरिएंट मिलेगा।टाटा सिएरा भेंट करते हुए गर्व हो रहा है। जज्बा, अनंत प्रेरणा।उल्लेखनीय जीत से पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

नई दिल्लीः विश्व विजेता बेटियों का सम्मान? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डी वाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने 52 रन से मैच जीतकर इतिहास रच दिया। देश के युवा क्रिकेटर की प्रेरणास्रोत हैं। टाटा मोटर्स को हर कोई कर रहा सम्मान। टाटा मोटर्स ने सिएरा की वापसी का जश्न। हाल ही में विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस एसयूवी का पहला बैच भेंट करेगी। कंपनी ने कहा कि टीम के प्रत्येक सदस्य को टाटा सिएरा का टॉप-एंड वेरिएंट मिलेगा। इस पहल को टीम के 'धैर्य, जुनून और अदम्य साहस' के लिए एक सलाम बताया। देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने असाधारण प्रदर्शन और उल्लेखनीय जीत से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। दृढ़ संकल्प और विश्वास की शक्ति का एक सच्चा प्रमाण है। हर भारतीय को प्रेरित करते हैं। हमें इन दिग्गजों को एक और दिग्गज टाटा सिएरा भेंट करते हुए गर्व हो रहा है। जज्बा, अनंत प्रेरणा।

नई टाटा सिएरा आधिकारिक तौर पर 25 नवंबर को लॉन्च होगी। आगामी सिएरा में आधुनिक डिज़ाइन के साथ मज़बूती का मिश्रण है। एसयूवी में लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और उन्नत कनेक्टिविटी जैसे फ़ीचर भी होंगे। इसकी कीमत 13.50 लाख रुपये से 24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है। इस एसयूवी का मुकाबला महिंद्रा थार रॉक्स और एमजी हेक्टर जैसी कारों से होगा।


Web Title: From pitch to pavement: Tata Sierra's first lot goes to Indian women's cricket team

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :ICC Women's World CupTataHarmanpreet Kaurआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपटाटाहरमनप्रीत कौर