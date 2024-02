एक्स Google कर्मचारी का दावा- 'श्वेत व्यक्ति' होने के कारण उन्हें पदोन्नति से वंचित किया गया

Highlights शॉन मैगुइरे ने अपने कार्य दिवसों के दौरान नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कंपनी की आलोचना की कहा- गूगल में काम करने के दौरान उनसे कहा गया था कि श्वेत व्यक्ति होने के कारण उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता उन्होंने यह रहस्योद्घाटन पिछले साल दिसंबर में अपने पहले पोस्ट के जवाब में किया था

नई दिल्ली:गूगल के पूर्व कर्मचारी और तकनीकी सेलिब्रिटी, शॉन मैगुइरे ने अपने कार्य दिवसों के दौरान नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कंपनी की आलोचना की है। मैगुइरे अब सिकोइया कैपिटल के साथ काम करते हैं, जो एक उद्यम पूंजी फर्म है जिसने ऐप्पल, गूगल आदि जैसी सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियों को बनाने में मदद की है। शुक्रवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर मागुइरे ने आरोप लगाया कि गूगल में काम करने के दौरान उनसे कहा गया था कि श्वेत व्यक्ति होने के कारण उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन पिछले साल दिसंबर में अपने पहले पोस्ट के जवाब में किया था।

दिसंबर 2023 में, मैगुइरे ने अपने फॉलोअर्स से पूछा था: "क्या मुझे उस समय की कहानी सार्वजनिक करनी चाहिए जब मुझसे कहा गया था कि एक श्वेत व्यक्ति होने के कारण मुझे पदोन्नत नहीं किया जा सकता?" शुक्रवार को अपने पोस्ट का जवाब देते हुए, उन्होंने लिखा: "यह गूगल पर हुआ। वह कंपनी पूरी तरह से कूड़ेदान में आग लगाने वाली है।"

Fuck it,



This happened at Google



That company is an absolute trash can dumpster fire https://t.co/JP2bpa99mT