EPFO में बड़ा बदलाव, अब UMANG ऐप के बिना नहीं होगा ये काम, जान लीजिए क्या है ये नियम

EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को जनरेट करने के प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव ईपीएफओ सदस्यों के लिए बहुत जरूरी है और उन्हें इस नियम को मानना अनिवार्य है। ईपीएफओ ने इसी साल 1 अगस्त से एक नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सिर्फ UMANG ऐप में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का उपयोग करके ही जनरेट किया जा सकेगा।

इस नियम की सबसे खास बात यह है कि यह नियोक्ता से किसी भी तरह के संपर्क की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे UAN आवंटन और जनरेशन की प्रक्रिया त्रुटिरहित हो जाती है। बयान के अनुसार, "हालांकि, नियोक्ता के माध्यम से UAN जनरेट करने की मौजूदा प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों और नेपाल व भूटान के नागरिकों जैसे असाधारण मामलों में जारी रहेगी।"

However, the existing process of generation of UAN through the Employer will continue in respect of exceptional cases like International Workers and Citizens of Nepal and Bhutan. — EPFO AMBATTUR (@EAmbattur) August 5, 2025

फुली डिजिटल यूएन क्रिएशन प्रोसेस

नया UAN बनाने और सक्रिय करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई है। इसके लिए आपको बस अपने स्मार्टफोन पर UMANG और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा।

बायोमेट्रिक (चेहरे) सत्यापन के माध्यम से EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: UMANG एप्लिकेशन लॉन्च करें और "पहले से सक्रिय UAN का चेहरा प्रमाणीकरण" शीर्षक वाले विकल्प पर जाएँ।

चरण 2: सहमति चेकबॉक्स चुनें और "चेहरे प्रमाणीकरण" बटन पर टैप करके आगे बढ़ें। अगर आधार फेस आरडी (पंजीकृत डिवाइस) एप्लिकेशन पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।

चरण 3: सिस्टम UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) API का उपयोग करके चेहरे का स्कैन शुरू करेगा।

चरण 4: सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित लिंक की गई जानकारी प्राप्त करेगा:

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

आधार नंबर

पंजीकृत मोबाइल नंबर

चरण 5: प्रमाणीकरण सफल होने पर, EPFO डेटाबेस सत्यापित क्रेडेंशियल्स के साथ अपडेट हो जाएगा।

हालाँकि, अगर समस्या बनी रहती है या प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो आप मोबाइल एप्लिकेशन में उपलब्ध उमंग हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आगे की सहायता के लिए ईपीएफओ ग्राहक सहायता से भी संपर्क किया जा सकता है।

EPFO अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली भविष्य निधि सेवाओं तक पहुँच को डिजिटल बनाने और उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। एक बार सक्रिय होने के बाद, सदस्य तुरंत पासबुक देखने, KYC अपडेट करने या दावा दायर करने जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सेवाएं

ईपीएफओ ने उमंग ऐप पर चेहरा पहचान का उपयोग करके तीन सेवाएँ शुरू की हैं:

यूएएन आवंटन और सक्रियण - बिना यूएएन वाले उपयोगकर्ताओं के लिए

यूएएन सक्रियण - उन उपयोगकर्ताओं के लिए जिनके पास यूएएन है, लेकिन उन्होंने इसे सक्रिय नहीं किया है

सक्रिय यूएएन के लिए चेहरा प्रमाणीकरण - आधार-आधारित रिकॉर्ड सत्यापन और अद्यतन के लिए

Web Title: EPFO now makes UMANG app mandatory for UAN know what its mean and how to use