EPFO Higher Pension: ईपीएफओ ने हायर पेंशन को लेकर कर्मचारियों को दी राहत, 5 महीने बढ़ाई नियोक्ताओं के लिए डिटेल भरने की तारीख

EPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों के वेतन विवरण को अपने डेटाबेस में अपलोड करने की समय सीमा पांच महीने बढ़ाकर 31 मई, 2024 तक कर दी है।

सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक ने पहले अपने सभी ग्राहकों को उच्च योगदान पर पेंशन के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की थी। नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 थी।

सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/ईपीएफओ सदस्यों को उच्च पेंशन विकल्प की पेशकश की गई थी। ऑनलाइन आवेदन सुविधा 3 मई, 2023 की प्रारंभिक समय सीमा के साथ 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी। हालांकि, इस पर विचार किया जा रहा है।

कर्मचारियों के अभ्यावेदन के बाद, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे चार महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई थी।

आवेदकों को अतिरिक्त 15 दिन दिए गए और कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी गई। 11 जुलाई, 2023 तक पेंशनभोगियों/सदस्यों से 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

EPFO extends date for employers to upload wage details for Pension on Higher Wages till 31 May 2024.

Click for more details: https://t.co/XFTl9FyasK



#EPFO#EPS95#HigherPension#ईपीएफओ#ईपीएफ#पेंशन@PMOIndia@byadavbjp@Rameswar_Teli@LabourMinistry@MIB_India@PIB_India