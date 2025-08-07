EPFO: ईपीएफ से विड्रॉल करने का ये आसान तरीका, उमंग ऐप के इस्तेमाल से मिनटों में बनेगा काम; जानें पूरा प्रोसेस

EPFO: भारत में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एक महत्वपूर्ण वित्तीय बचत का विकल्प है। यह कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है और अब ईपीएफओ के तहत एंडवास में भी रकम निकाली जा सकती है। हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कभी न कभी पैसों की जरूरत पड़ती ही है ऐसे में ईपीएफ से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। हालांकि, इसे निकालने के लिए अब और आसान तरीका आया है जिसके बारे में हर ईपीएफओ सदस्य को पता होना चाहिए।

दरअसल, अब, उमंग ऐप के साथ, इसकी सरल विधि के साथ, ईपीएफ अग्रिम निकालना बस कुछ ही चरणों में है।

उमंग ऐप का उपयोग करके ईपीएफ विंड्रॉल प्रोसेस

1- पहला कदम है उमंग ऐप डाउनलोड करना। आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने पर, आप अपने फ़ोन पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके जल्दी से पंजीकरण और लॉग इन कर सकते हैं।

2- यह उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव जटिल प्रमाणीकरण चरणों को कम करता है। ऐप पर आने के बाद, EPFO से संबंधित सेवाओं को खोजें।

"कर्मचारी केंद्रित सेवाओं से धन जुटाएँ" पर क्लिक करें और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दर्ज करें।

3- जैसे ही आप दावे के लिए आवेदन करेंगे, आपके नाम, जन्मतिथि और बैंक खाते की जानकारी जैसे आवश्यक विवरणों वाला एक पृष्ठ दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है।

4- आवेदन भरने के बाद, आपको सत्यापन के लिए एक OTP प्राप्त होगा, कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। कुछ ही मिनटों में, आपको पुष्टि मिल जाएगी कि आपका दावा प्रक्रिया में है।

EPF एडवांस क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची

आपको रद्द किए गए चेक या बैंक पासबुक की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी।

यह दस्तावेज़ सत्यापन सुनिश्चित करता है कि EPF राशि सही बैंक खाते में जमा हो।

UMANG ऐप ने विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँचने की पूरी प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

इसके उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस के साथ, आप प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने, बिलों का भुगतान करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने सहित कई प्रकार की सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकते हैं।

