लोगों को ट्विटर का नया नाम नहीं आ रहा रास! कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय से हटाया X का साइन, शिकायतों के बाद लिया फैसला

Highlights एक्स साइन को सोमवार को हटा दिया गया है एक्स साइन को कंपनी के मुख्यालय पर लगाने का हुआ विरोध एलन मस्क ने ट्विटर का नाम रखा एक्स

सैन फ्रांसिस्को:सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को जब से एलन मस्क ने खरीदा है तब से उन्होंने कंपनी में कई बदलाव किए हैं। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को नया लोगो दिया जिसमें चिड़िया हटा कर एक्स का साइन दे दिया गया है।

अब से यूजर्स को ब्लू बर्ड की जगह एक्स का साइन दिखाई देता है। कंपनी ने अपने सैन फ्रांसिस्को ऑफिस पर भी कंपनी का बड़ा का लोगो भी लगा दिया है। हालांकि, एलन मस्क का दिया नया नाम लोगों को पसंद नहीं आ रहा और इसे लेकर काफी शिकायतें आ रही है।

दरअसल, ट्विटर के मुख्यालय जो कि सैन फ्रांसिस्को में स्थित है वहां एक्स का साइन लगाया गया था लेकिन अब कंपनी को उसे हटाना पड़ा। कंपनी को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसे लेकर काफी लोगों ने शिकायत की थी।

