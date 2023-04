ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन को लेकर बेंगलुरू में बायजू के सीईओ से जुड़े परिसर की ली तलाशी

Highlights जांच एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए हैं ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत रवींद्रन बायजू और उनकी कंपनी 'थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड' के मामले में बेंगलुरु में 3 परिसरों की तलाशी ली कंपनी ने 2011 से 2023 की अवधि के दौरान करीब 28000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है

बेंगलुरू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा के प्रावधानों के तहत रवींद्रन बायजू और उनकी कंपनी 'थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड' (बायजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म) के मामले में बेंगलुरु में तीन परिसरों की तलाशी ली। जांच एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी के ट्विटर हैंडल पर कहा गया है, 'ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत रवींद्रन बायजू और उनकी कंपनी 'थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड' के मामले में बेंगलुरु में 3 परिसरों की तलाशी ली है। विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए।

ईडी ने कहा कि कंपनी बायजू के नाम से लोकप्रिय ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल चलाती है। तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि जांच से यह भी पता चला है कि कंपनी ने 2011 से 2023 की अवधि के दौरान 28000 करोड़ रुपये (लगभग) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है।

