Delhi Budget 2024 LIVE: पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मां और पत्नी से आशीर्वाद, आतिशी ने की मुलाकात, देखें तस्वीरें और वीडियो

Delhi Budget 2024 LIVE: दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को बजट पेश करने से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मां और पत्नी से आशीर्वाद लिया। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल कैलाश गहलोत ने दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया था।

Delhi Finance Minister Atishi took blessings from former Deputy CM Manish Sisodia's mother before presenting the budget.



