Delhi Budget 2024 LIVE: राम राज्य का सपना पूरा करने का प्रयास, 76000 करोड़ रुपये का बजट पेश, वित्त मंत्री आतिशी ने पहले बजट भाषण में कहा

Delhi Budget 2024 LIVE: आप सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया। वित्त मंत्री आतिशी ने राज्य विधानसभा में अपने पहले बजट भाषण में कहा कि दिल्ली सरकार राम राज्य का सपना पूरा करने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री आतिशी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट ‘राम राज्य’ की अवधारणा पर आधारित है। यह आप सरकार का 10वां बजट है। बजट में राम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किए। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है।

#WATCH | Delhi Finance Minister Atishi presents the 10th budget of the Kejriwal government at Delhi Vidhan Sabha



Delhi FM Atishi says "Today I am not only presenting the 10th budget of the Kejriwal government but I will also present the changing picture of Delhi in the last ten… pic.twitter.com/XqzQpNWEVB — ANI (@ANI) March 4, 2024

#WATCH | Delhi Finance Minister Atishi says "We all present here are inspired by Lord Ram. We have been trying day and night for the last 9 years to fulfil this dream of 'Ram Rajya'. We have tried to provide happiness and prosperity to the people of Delhi in the last 9 years.… pic.twitter.com/OvRX8FttLy — ANI (@ANI) March 4, 2024

#WATCH | Delhi Finance Minister Atishi says "...In 2014, the GSDP of Delhi was Rs 4.95 lakh crores and in the last ten years, the GSDP of Delhi has increased two and a half times to Rs 11.08 lakh crores. In 2014, the per capita income of Delhi was Rs 2.47 lakhs and today the per… pic.twitter.com/uQ5XjTaLeS — ANI (@ANI) March 4, 2024

#WATCH | Delhi Finance Minister Atishi reaches the Vidhan Sabha ahead of the Budget presentation. pic.twitter.com/73fBsKG9a9 — ANI (@ANI) March 4, 2024

दिल्ली का बजट पेश करने से पहले आतिशी ने सिसोदिया की मां, पत्नी से आशीर्वाद लिया

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को बजट पेश करने से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मां और पत्नी से आशीर्वाद लिया। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

Delhi Finance Minister Atishi took blessings from former Deputy CM Manish Sisodia's mother before presenting the budget.



Atishi will present the 10th budget of the Kejriwal government today. pic.twitter.com/CHApR95wO2 — ANI (@ANI) March 4, 2024

पिछले साल कैलाश गहलोत ने दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया था। आतिशी को पिछले साल मार्च में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और वह आज अपना पहला बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘2015 से 2022 तक हर साल मनीष जी का बजट भाषण सुना है। मैं आज जब उनकी अनुपस्थिति में बजट पेश करने जा रही हूं, तो उससे पहले मनीष जी की पत्नी और उनकी माताजी से आशीर्वाद लिया।’’

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal and Finance Minister Atishi at Delhi Vidhan Sabha ahead of the Budget presentation. pic.twitter.com/3lTVONQwnu — ANI (@ANI) March 4, 2024

