खास सॉफ्टवेयर से कर्मचारी पर नजर रख रहा Cognizant, 5 मिनट भी 'कामचोरी' किए तो...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 18, 2025 15:28 IST2025-11-18T15:22:10+5:302025-11-18T15:28:36+5:30
डेटा यह पहचानने में मदद कर सकता है कि कहाँ प्रक्रियाएँ धीमी हो रही हैं और कहाँ दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
नई दिल्लीःआईटी कंपनी रोज नए-नए सॉफ्टवेयर ला रहे हैं। यदि आप चाय पीने या सिगरेट कश लगाने गए हो तो अलर्ट हो जाओ। 5-15 दिन के अंदर सिस्टम पर नहीं लौटे तो निकम्मा और कामचोर की उपाधि दी जा सकती है। कॉग्निजेंट ने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए खास उपकरण लाया है। कॉग्निजेंट ने हाल ही में अपने कुछ कर्मचारियों के लिए प्रोहैंस नामक एक सॉफ्टवेयर पेश किया है। यह टूल इस बात पर नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कर्मचारी काम के घंटों के दौरान अपने लैपटॉप पर कितना समय बिताते हैं।
यह कीबोर्ड और माउस की गतिविधियों पर नज़र रखता है, रिकॉर्ड करता है कि कौन से एप्लिकेशन और वेबसाइट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अगर पाँच मिनट तक कोई गतिविधि नहीं होती है, तो कर्मचारियों को "निष्क्रिय" या 15 मिनट के बाद "सिस्टम से दूर" के रूप में चिह्नित कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर कार्यदिवस का विस्तृत विवरण भी प्रदान करता है।
यह कर्मचारियों के लॉग इन करने के समय, प्रत्येक कार्य पर उनके द्वारा बिताए गए समय और ब्रेक को भी ट्रैक करता है और विभिन्न गतिविधियों में समय के बंटवारे को भी ट्रैक करता है। कागज़ पर, इस तरह का डेटा यह पहचानने में मदद कर सकता है कि कहाँ प्रक्रियाएँ धीमी हो रही हैं और कहाँ दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
हालाँकि, इस तरह की कड़ी निगरानी की रिपोर्टों ने कर्मचारियों के बीच गोपनीयता और कार्यस्थल पर निगरानी को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इतनी बारीकी से निगरानी तनावपूर्ण हो सकती है, भले ही कंपनी कहती हो कि इस टूल का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जा रहा है।
हालांकि, कॉग्निजेंट ने इस टूल के उद्देश्य को स्पष्ट करने में देर नहीं लगाई। एक प्रवक्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि प्रोहैंस का इस्तेमाल केवल चुनिंदा परियोजनाओं में, मुख्यतः व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन या स्वचालन पहलों में, और केवल ग्राहकों के अनुरोध पर ही किया जाता है।
कंपनी ने कहा कि यह टूल टीमों को ग्राहक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने, कमियों को उजागर करने और वर्कफ़्लो को अनुकूलित करने में मदद करता है। कर्मचारियों को इस टूल के बारे में सूचित किया जाता है, इसके लागू होने से पहले सहमति दी जाती है, और एकत्र किए गए डेटा का उपयोग प्रदर्शन समीक्षा या स्टाफिंग निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाता है।