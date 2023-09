Central Government: सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता और यूआईडीएआई सीईओ अमित अग्रवाल को सेवा विस्तार, जानें

Highlights गुप्ता (60) आयकर विभाग के 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं। पिछले साल जून में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख नियुक्त किया गया था। शनिवार को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति के दिन सेवा विस्तार दिया गया।

नई दिल्लीः चुनावी मौसम में केंद्र सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। मोदी सरकार ने कई अधिकारियों का कार्यकाल में विस्तार किया है। सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल नौ महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही यूआईडीएआई सीईओ अमित अग्रवाल को मिला एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है।

सरकारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर गुप्ता को सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। समिति ने 01.10.2023 से 30.06.2024 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए छूट देते हुए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the re-appointment of Nitin Gupta as Chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT), with effect from 01.10.2023 till 30.06.2024, or until further orders, whichever is earlier, in relaxation of the Recruitment Rules, on usual… pic.twitter.com/lApjV3wf8E