Videocon loan fraud case: सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने शुक्रवार को वीडियोकॉन समूह को प्रदान किए गए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह निजी क्षेत्र के बैंक का नेतृत्व कर रही थीं।

59 वर्षीय चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल और गैस अन्वेषण कंपनी वीडियोकॉन ग्रुप का समर्थन किया था।

चंदा कोचर पर बैंक की आचार संहिता और आंतरिक नीतियों का उल्लंघन करने का आरोप है। उन पर वीडियोकॉन समूह को 2012 में 3,250 करोड़ रुपये के ऋण में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई द्वारा आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जो आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक गैर-निष्पादित संपत्ति बन गया है।

एक व्हिसलब्लोअर ने आरोप लगाया कि कोचर के पति दीपक कोचर और उनके परिवार के सदस्यों को सौदे से फायदा हुआ। मामले में आरोपों के अनुसार, वीडियोकॉन समूह के पूर्व अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत ने कथित तौर पर श्री कोचर द्वारा स्थापित एक कंपनी न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स में करोड़ों रुपये का निवेश किया था, महीनों बाद वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा ऋण दिया गया था।

CBI has arrested former MD & CEO of ICICI bank Chanda Kochhar & Deepak Kochhar in the alleged ICICI bank - Videocon loan fraud case



(File Picture) pic.twitter.com/I7kmu09pjE