BHIM UPI: केंद्र सरकार का अहम फैसला, रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपये, जानें फायदे

Highlights 2600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात, जैविक उत्पाद और बीजों को बढ़ावा देने के लिये तीन नये सहकारी संस्थाएं गठित करने की योजना को मंजूरी दी।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि कैबिनेट ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

Cabinet approved setting up of a national level Multi-state cooperative export society under Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002. It'll help in achieving the goal of 'Sahakar Se Samriddhi ' through the inclusive growth model of cooperatives: Union Minister B Yadav pic.twitter.com/KGJVsPjisp