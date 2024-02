PM Surya Ghar Yojana: पीएम-सूर्य घर को मंजूरी, एक करोड़ घरों में सौर परियोजना, 75021 करोड़ रुपये खर्च, जानिए फायदे

Highlights हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा की थी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा, जो और भी सहूलियतों को बढ़ाएगा।

Cabinet Approves PM Surya Ghar Yojana: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक करोड़ घरों में छत पर सौर परियोजना लगाने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। इस परियोजना पर 75,021 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ठाकुर ने कहा, "आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी गई है, इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।" प्रत्येक परिवार को एक किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 30,000 रुपये और दो किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "...Cabinet approved Nutrient Based Subsidy rates for Kharif Season 2024 (from 1st April, 2024 to 30 Sep, 2024) on Phosphatic and Potassic fertilizers and the inclusion of 3 new fertilizer grades under the NBS scheme...The govt will… pic.twitter.com/JWyY71SEIC — ANI (@ANI) February 29, 2024

Cabinet approves PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana for installing rooftop solar in 1 cr houses; Rs 75,021 cr outlay: I&B Minister Anurag Thakur — Press Trust of India (@PTI_News) February 29, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा की थी। 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "...Cabinet approved the establishment of International Big Cat Alliance (IBCA) with headquarters in India and also approved one-time budgetary support of Rs150 crore for a period of five years till 2027-28..." pic.twitter.com/V6lMgzXfWc — ANI (@ANI) February 29, 2024

लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा, जो और भी सहूलियतों को बढ़ाएगा।

जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों (छतों पर सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा।

प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे ‘पीएमसूर्यघर डॉट जीओवी डॉट इन’ पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today the Prime Minister has taken an important decision to set up semiconductor fab in the country. The first commercial semiconductor fab will be setup by Tata and Powerchip-Taiwan, whose plant will be in Dholera..." pic.twitter.com/7ZVtGdgHlF — ANI (@ANI) February 29, 2024

Web Title: Cabinet approves PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana for installing rooftop solar in 1 cr houses; Rs 75021 cr outlay IB Minister Anurag Thakur