Budget 2024 LIVE interest subsidy scheme: शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये, सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना

Highlights पांच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास को समर्थन देने की योजना का प्रस्ताव रखा। ऋण और एमएसएमई सेवा वितरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं। आम बजट पेश किए जाने के बीच मंगलवार को शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव रहा।

Budget 2024 LIVE interest subsidy scheme: सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया। साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी।

