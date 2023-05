BMW India 2023: बीएमडब्ल्यू ने ने ‘एक्स1 एसड्राइव18आई एम स्पोर्ट’ को बाजार में उतारा, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Highlights कार विनिर्माता कंपनी ने बयान में बताया कि वाहन ग्राहकों को जून से मिलने लगेगा। ‘स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल’ (एसएवी) की शोरूम में कीमत 48.9 लाख रुपये है। आलीशान एसएवी का इंतजार कर रहे ग्राहकों की कल्पनाओं को साकार किया है।

BMW India 2023: कार विनिर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ने एक्स1 मॉडल के नए संस्करण को बाजार में उतारा है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस ‘स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल’ (एसएवी) की शोरूम में कीमत 48.9 लाख रुपये है। देश में ही कंपनी के चेन्नई स्थित संयंत्र में बनाई जा रही ‘एक्स1 एसड्राइव18आई एम स्पोर्ट’ 1,499 सीसी के तीन सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन से लैस है।

Priced at INR 48.90 lakh, the new variant - sDrive18i M Sport - costs INR 3 lakh more than its #petrol-powered xLine sibling.@bmwindia#X1#Xceed#BMW#BMWIndiahttps://t.co/wsvajD47DR