धान एमएसपी 2,369 रुपये प्रति क्विंटल?, ब्याज सहायता योजना को मंजूरी, जानें लाखों किसान कैसे उठाएंगे फायदा

Highlights अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। किसानों के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसी कड़ी में, खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। हर फसल के लिए लागत प्लस 50% को ध्यान में रखा गया है। वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी।

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "A major decision has been taken for farmers. In last 10-11 years, massive increment in MSP has been done for Kharif crops. In this continuation, MSP has been approved by the cabinet for the Kharif marketing season 2025-26. The total… pic.twitter.com/q9CxNUqxRR