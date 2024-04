Bank Holidays in April 2024: ग्राहकों के लिए बैंक में रहेंगे इस-इस दिन हॉलीडे, अप्रैल में हैं कई पर्व, तो पहले निपटा लें बैंक के काम अन्यथा हो जाएगी देर

Highlights Bank Holidays in April 2024: बैंक से जुड़े सभी ग्राहकों को ध्यान देगा Bank Holidays in April 2024: अप्रैल में बैंक में एक साथ कई छुट्टियां पड़ रही हैं Bank Holidays in April 2024: ऐसे में ध्यान रखना होगा कि सभी जरूरी बैंक के काम निपटा लें

Bank Holidays in April 2024: बैंक से जुड़े सभी ग्राहकों के लिए खबर काफी ध्यान देने वाली है, क्योंकि आगामी हफ्ते में एक साथ 5 हॉलीडे हैं। वास्तव में कुछ राज्यों में अगले हफ्ते में सोमवार और मंगलवार को भी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। सभी राष्ट्रीय बैंकों में शामिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में अगले हफ्ते 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, उगादि और तेलुगु नव वर्ष 10 अप्रैल को और ईद पड़ रही है। वहीं, 11 अप्रैल को भी ईद मनाई जा रही है, फिर इसके बाद 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार और 14 अप्रैल को रविवार पड़ रहा है।

इसके अलावा, कुछ राज्यों में, 15 और 16 अप्रैल को क्रमशः बोहाग बिहू (कुछ राज्यों में) और राम नवमी के लिए बैंक में अवकाश रहेगा। इसके अलावा आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे भ्रम और असुविधा से बचने के लिए स्थानीय और राज्य छुट्टियों की पुष्टि करने के लिए अपनी निकटतम बैंक शाखाओं में जाएं और पता कर लें, अन्यथा आप खड़ें रहेंगे और बैंकिंग सुविधा बंद रहेंगी।

कुल मिलाकर, भारत भर में सभी बैंक अप्रैल, 2024 में 12 दिन बंद रहेंगे। लेकिन, राज्यों में यह अलग-अलग तरह से रहेगा क्योंकि इसपर आरबीआई कैलेंडर ने पुष्टि की है। इसमें क्षेत्रीय हॉलीडे, सार्वजनिक हॉलीडे और शनिवार के साथ रविवार को शामिल किया गया है। आरबीआई ने हॉलीडे कैलेंडर का निर्णय किया और इसमें राज्य सरकारों द्वारा घोषित छुट्टियों को भी शामिल किया गया है। बैंकों की क्षेत्रीय छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के स्थानीय रीति-रिवाजों के आधार पर अलग-अलग होती हैं।

April 5 bank holiday: बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन, जुमात-उल-विदा के कारण, तेलंगाना और जम्मू में बैंक बंद रहेंगे

April 9 bank holiday: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, गोवा, जम्मू और श्रीनगर में लगभग सभी बैंक गुड़ी पड़वा, उगादी महोत्सव, तेलुगु नव वर्ष दिवस, साजिबू नोंगमापनबा और प्रथम नवरात्र के कारण बंद रहेंगे।

April 10 bank holiday: बैंक बोहाग बिहू, चिराओबा, बैसाखी, बीजू त्यौहार होने की वजह से 10 अप्रैल, 2024 को त्रिपुरा, असम, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर में छुट्टी रहने वाली है।

April 15 bank holiday: इस दिन बैंक में बोहाग बिहू और हिमाचल दिवस होने की वजह से हिमाचल प्रदेश और असम में ऑफलाइन ऑपरेशन ग्राहकों के लिए नहीं होने जा रहे हैं।

April 16 bank holiday: रामनवमी के मौके पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

April 20 bank holiday: त्रिपुरा की अहम पूजा गरिया के कारण प्रदेश में इसे महोत्सव की तरह मनाया जाता है और ये सभी बंद रहेंगे।

दूसरे शनिवार को यानी 13 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा चौथे शनिवार को यानी कि 27 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। फिर, अप्रैल महीने में पड़ने वाले रविवार को भी बैंक 7, 14, 21 और 28 अप्रैल इन दिनों में अवकाश रहने वाला है

