Baal Aadhaar: बच्चों के लिए आधार कार्ड कैसे अप्लाई करें? जानें सिंपल स्टेप्स में

Baal Aadhaar: पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि ये सभी सरकारी फोटो पहचान पत्र हैं। लेकिन इन फोटो पहचान पत्रों को प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित आयु सीमा या अन्य मानदंड हैं। हालांकि, अब नवजात शिशुओं को भी आधार कार्ड के सौजन्य से यह सरकारी फोटो पहचान पत्र मिल सकता है। नवजात शिशुओं के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए व्यक्ति को यूआईडीएआई की वेबसाइट uidai.gov.in पर लॉग इन करना होगा।

आधार कार्ड भारत में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारतीयों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम आता है। साथ ही अब हर काम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

