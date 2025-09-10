Apple iPhone 17 series: आईफोन-17 लॉन्च, अमेरिका, दुबई, वियतनाम की तुलना में भारत में क्या है कीमत?, जानें सभी डिटेल

Highlights भारत में 19 सितंबर से स्टोर्स और ऑनलाइन रिटेलर्स से खरीदे जा सकेंगे। Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही उपकरण काफी सस्ते हैं।

Apple iPhone 17 series: एप्पल ने आईफोन-17 सीरीज लॉन्च किए। Apple ने इवेंट में iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए। iPhone 17 अब अपने पिछले मॉडल से थोड़ा महंगा है, लेकिन बेस वेरिएंट अब कम से कम 256GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है, जो iPhone 16 की तुलना में दोगुना है। iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडल - iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air, 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे और भारत में 19 सितंबर से स्टोर्स और ऑनलाइन रिटेलर्स से खरीदे जा सकेंगे।

इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। साधारण iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है, जबकि iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत क्रमशः 1,34,900 रुपये और 1,49,900 रुपये है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही उपकरण काफी सस्ते हैं।

एप्पल ने आईफोन-17 श्रृंखला का अनावरण किया है। इसकी कीमत 82,900 रुपये से 2,29,900 रुपये के बीच है। भारत में यह फोन 19 सितंबर से उपलब्ध होगा। इसके अलावा कंपनी ने अपना अबतक का सबसे पतला आईफोन-आईफोन एयर सीरीज- भी पेश किया है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.6 मिलीमीटर है और जो केवल ईसिम को ‘सपोर्ट’ करेगा।

कंपनी ने नए आईफोन मॉडल में 128 जीबी की कम स्टोरेज क्षमता का विकल्प बंद कर दिया है, जिसके कारण आईफोन-16 श्रृंखला की तुलना में आधार मॉडल की कीमत भी ज्यादा हो गई है। आईफोन 17 प्रो दोगुने स्टोरेज विकल्प, 256 जीबी, 512जीबी और 1टीबी में उपलब्ध होगा।

आईफोन 17 प्रो मैक्स 256जीबी, 512जीबी, एक टीबी और पहली बार दो टीबी स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध होगा। एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक ने कहा, ‘‘आईफोन 17 प्रो अबतक का सबसे उन्नत आईफोन है, जिसमें एक आकर्षक नया डिजाइन और शक्तिशाली क्षमताएं हैं।’’

