By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2022 11:41 AM

चीन में सभी लिस्टिंग और अनुभवों को वेकेशन रेंटल फर्म Airbnb Inc 30 जुलाई से बंद कर देगी। हालांकि, यह कहा गया है कि चीनी यूजर्स को अभी भी विदेशों में लिस्टिंग और अनुभव बुक करने की अनुमति होगी।

इस महीने से चीन में घरेलू कारोबार बंद करेगी वेकेशन रेंटल फर्म Airbnb Inc, जानें मामला