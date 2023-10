एयर इंडिया ने नए लोगो, डिज़ाइन के साथ अपने विमान का पहला लुक जारी किया, देखें तस्वीरें

Highlights एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एयर इंडिया ने अपने विमान की तस्वीरें पोस्ट कीं विमान की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी नई पोशाक में राजसी A350 का पहला लुक अगस्त में आयोजित अपने रीब्रांडिंग अभ्यास के एक भाग के रूप में, एयर इंडिया ने अपने नए लोगो और रंग योजना का अनावरण किया था

नई दिल्ली: प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने रविवार को नए परिधान और लोगो के साथ अपने विमान का पहला लुक साझा किया है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एयर इंडिया ने अपने विमान की तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा, “यहां टूलूज़ में पेंट की दुकान पर हमारी नई पोशाक में राजसी A350 का पहला लुक है। हमारे A350 इस सर्दी में घर आने लगेंगे..."

अगस्त में आयोजित अपने रीब्रांडिंग अभ्यास के एक भाग के रूप में, एयर इंडिया ने अपने नए लोगो और रंग योजना का अनावरण किया। नया लोगो समकालीन मोड़ के साथ एयरलाइन के क्लासिक महाराजा शुभंकर की पुनः कल्पना कराता है। इसमें एक चिकना, अधिक स्टाइलिश डिज़ाइन और एक ताज़ा रंग पैलेट है, जिसमें लाल, सफेद और बैंगनी रंग भी शामिल हैं।

रंग योजना एक नए और अनूठे फ़ॉन्ट के साथ, एयर इंडिया से जुड़े विशिष्ट लाल अक्षरों को बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त, संशोधित योजना में विमान के नीचे एक प्रमुख लाल पैच शामिल है, जो सफेद रंग में प्रदर्शित "एयर इंडिया" शब्दों से पूरक है।

एयर इंडिया के नए लोगो, 'द विस्टा' के बारे में बोलते हुए, टाटा संस के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने पहले कहा था, "नया लोगो जो आप आज यहां देख रहे हैं... उस ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल की गई विंडो द्वारा दर्शाया गया विस्टा असीमित संभावनाओं, प्रगति, आत्मविश्वास और इन सभी का प्रतीक है।"

उन्होंने आगे कहा, “हम सभी मानव संसाधन पहलुओं को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं... जबकि हमने बड़ी संख्या में विमानों का ऑर्डर दिया है... हमें अपने मौजूदा बेड़े को नवीनीकृत करना होगा और स्वीकार्य स्तर पर लाना होगा... यह बहुत कठिन काम होने वाला है लेकिन रास्ता साफ़ है...।"

