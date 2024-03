Air India building in Mumbai: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के नरीमन पॉइंट पर एयर इंडिया की इमारत को 1601 करोड़ रुपये में खरीदा, जानें क्या है कहानी

Highlights महाराष्ट्र सरकार एयर इंडिया की चर्चित इमारत की मालिक बन गई है। एआईएएचएल की स्थापना 2019 में एयर इंडिया की गैर-प्रमुख संपत्तियों और ऋण रखने के लिए की गई थी। भूमि और भवन सहित एयर इंडिया की गैर-प्रमुख संपत्तियों का मूल्य 14,718 करोड़ रुपये था।

Air India building in Mumbai: केंद्र ने मुंबई में प्रतिष्ठित एयर इंडिया बिल्डिंग को महाराष्ट्र सरकार को 1601 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दे दी है। यह इमारत भारत की वित्तीय राजधानी के हाई-प्रोफाइल नरीमन पॉइंट पर है। जगह की कमी का सामना कर रही राज्य सरकार अपने कुछ कार्यालयों को समुद्र के सामने स्थित 23 मंजिला इमारत में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है, जो राज्य सचिवालय से कुछ ही दूरी पर है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया बिल्डिंग के 1,601 करोड़ रुपये के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने इस व्यवस्था की पुष्टि की है। केंद्र सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को संपत्ति के हस्तांतरण को मंजूरी देने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार एयर इंडिया की चर्चित इमारत की मालिक बन गई है।

GoI has approved transfer of Air India building, Mumbai of AI Assets Holding Company Ltd to Government of Maharashtra (GoM) at consideration of Rs.1601 cr. GoM has agreed to waive dues of Rs. 298.42 cr, which would have been otherwise payable by AIAHL to GoM for this transaction