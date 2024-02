प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद एलआईसी के शेयरों में 9 फीसद की बढ़त, इंफोसिस और ICICI को छोड़ा पीछे

Highlights पीएम की तारीफ के बाद एलआईसी के शेयरों में 9 फीसदी की आई उछाल एलआईसी का स्टॉक 9.5 फीसदी बढ़कर सेंसेक्स में 1,144 रुपए पहुंच गया मार्केट में बड़ी कंपनी सरीखी आईसीआईसीआई और इंफोसिस को पीछे छोड़ दिया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा में जीवन बीमा निगम के शेयर मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में बताने के बाद आज फिर से पीएसयू का स्टॉक 9.5 फीसदी बढ़कर सेंसेक्स में 1,144 रुपए पहुंच गया। गुरुवार को एलआईसी की कुल बाजार मूल्य 7 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

इस तरह एलआईसी ने मार्केट में बड़ी कंपनी सरीखे आईसीआईसीआई और इंफोसिस को पीछे छोड़ दिया है। इस बड़ी कामयाबी के साथ एलआईसी भारत का चौथी बड़ा शेयर वाली कंपनी बन गई है।

पीएम ने बीते दिनों संसद में कहा था कि बुधवार को मार्केट में शेयरों में 3 फीसदी की बढ़त हुई। इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि एलआईसी को लेकर गलत भ्रम फैलाया जा रहा था।

कांग्रेस ने LIC को बर्बाद करने के लिए अफवाह फैलाई' - राज्यसभा में बोले पीएम @narendramodi#PMModi#NarendraModi#RajyaSabha#Opposition#Congress#BJP

Hon. PM Shri @narendramodi ji's reply to Motion of Thanks on President's address in Rajya Sabha.pic.twitter.com/O6K4f9dL5D