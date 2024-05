Adani Energy Solutions-Mahan-Sipat Transmission: 1900 करोड़ रुपये में डील पक्की!, अडाणी एनर्जी ने किया कमाल, इस कंपनी का अधिग्रहण किया, जानें असर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 16, 2024 11:15 AM

Adani Energy Solutions-Mahan-Sipat Transmission: अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने 1,900 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य के लिए आवश्यक नियामक तथा अन्य अनुमोदन हासिल करने के बाद एस्सार ट्रांसको लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली।

सांकेतिक फोटो