Aadhaar- PAN Card Link Status: जल्दी करें आधार-पैन कार्ड लिंक कराएं, आपके पास कुछ दिन बाकी, फटाफट फोन से कर सकते हैं लिंक, जानें प्रोसेस

Highlights आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा में केवल 4-5 दिन बाकी है। 31 मार्च, 2023 तक 1000 रुपये का जुर्माना लगता है।

Aadhaar- PAN Card Link Status:आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने में केवल 4-5 दिन बाकी है। आप स्मार्टफोन से इस काम को कर सकते हैं। 1000 रुपये का भुगतान करके इसे कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद 10000 रुपये का भुगतान करना होगा। नहीं जोड़ने पर 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा।

आयकर विभाग ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार कार्ड को आप लैपटॉप और टैबलेट से भी कर सकते हैं।

Last date to link your PAN & Aadhaar is approaching soon!

As per IT Act,1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.23. From 1.4.23, the unlinked PAN shall become inoperative.

