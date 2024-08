Yuvraj Singh Biopic: युवराज सिंह के जीवन पर बनेगी फिल्म, टी-सिरीज करेगी निर्माण, भूषण कुमार ने की घोषणा

Highlights युवराज सिंह के जीवन पर बनेगी फिल्म, टी-सिरीज करेगी निर्माण भूषण कुमार और रवि भागचंदका ने इसकी घोषणा की युवराज के जीवन और उल्लेखनीय करियर को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा

Yuvraj Singh Biopic: पूर्व क्रिकेटरयुवराज सिंह की बायोपिक बनने जा रही है। इसका निर्माण टी-सिरीज करेगी। भूषण कुमार और रवि भागचंदका ने मंगलवार, 20 अगस्त को इसकी घोषणा की। फिल्म में युवराज के जीवन और उल्लेखनीय करियर को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। निर्माताओं के अनुसार फिल्म में युवराज का क्रिकेट के लिए प्यार, 2007 टी20 विश्व कप में लगाए गए अविस्मरणीय छह छक्के, 2011 विश्वकप में अमूल्य योगदान और दान के बाहर की उनकी जीवटता को दिखाया जाएगा।

Relive the legend's journey from the pitch to the heart of millions—Yuvraj Singh's story of grit and glory is coming soon on the big screen! 🎬#SixSixes@yuvstrong12@ravi0404#BhushanKumar#KrishanKumar@shivchanana@neerajkalyan_24#200NotOutCinema@TSeriespic.twitter.com/53MsfVH476