11 साल पहले रणबीर ने कहा था- मुझे बीफ पसंद है, अब मचा बवाल, ट्विटर पर चला ब्रह्मास्त्र के बहिष्कार का अभियान

Highlights सोशल मीडिया पर रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के बहिष्कार का अभियान चलाया जा रहा है। ट्विटर पर #BoycottBrahamstra ट्रेंड कर रहा है। बीफ वाले बयान को लेकर रणबीर आलिया को उजैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

#BoycottBrahamstra: रणबीर कपूर के एक पुराने बयान पर बवाल मचा हुआ है। यह बयान 11 साल पुराना है। 11 साल पहले एक शो में रणबीर अपनी फूड हैबिट्स के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें बीफ पसंद है। उनकी यही पसंद अब लोगों को नापसंद आ रही है। लोग उनको खूभ भला-बुरा बोल रहे हैं।

नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें और उनकी पत्नी आलिया को मंगलवार उजैन के महाकाल मंदिर तक में प्रवेश नहीं करने दिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर के बाहर काफी उत्पात मचाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने मोर्चा संभाला तो कइयों पर लाठियां बरसा दी। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें थप्पड़ मारते, खींच कर गाड़ी में डालते देखा जा सकता है। पुलिस द्वारा इस कार्रवाई पर कई सनातन प्रेमियों ने नाराजगी जाहिर की।

इस बीच सोशल मीडिया पर रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के बहिष्कार का अभियान चलाया जा रहा है। ट्विटर पर #BoycottBrahamstra ट्रेंड कर रहा है। मुद्दा वही बीफ खाने का है। 2011 में रणबीर अपनी फिल्म 'रॉकस्टार' के प्रमोशन के सिलसिले में कुणाल विजयकर के शो 'द फूडी इन टाइम्स नाव' पर पहुंचे थे। अपने फूड हैबिट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि ''मुझे चिकन कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि चिकन नॉन-वेजेटेरियन लोगों का सोया है। मैं मटन, पाया, बीफ और लाल मास खाना पसंद करता हूं। मुझे बीफ बहुत पसंद है।''

इस वीडियो के आधार पर यूजर्स उनको ट्रोल कर रहे हैं। उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा- उज्जैन पुलिस ने हिंदुओं (बजरंग दल) को इतना बेरहमी से मारा है, जो गोमांस खाने वालों को महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। उन्होंने सर तन से जुदा भी नहीं किया लेकिन वे बेरहमी से मार रहे हैं।

Ujjain police ne hinduo ko from bajrang dal itna brutally maara hai, Jo peacefully protest kar rahe the, against beef eaters to not to enter in mahakaal temple, they did not chant sar tan se juda either but they are brutally beating#BoycottBrahamstra#ब्रह्मास्त्र_का_बहिष्कारpic.twitter.com/yAaVDLOMKm — #BoycottBramhastra (@Akash_ARC8) September 7, 2022

दीपेश नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को कोट करते हुए लिखा-एक तरफ ब्रह्मास्त्र का शिवा और एक तरफ बीफ गाई। #Boycottbrahmastra

एक अन्य ने लिखा- ये लोग हमनाम हिन्दू हैं। सांस्कृतिक रूप से जिहादी आदिवासी।

These people are namesake hindus

Culturally zihadi tribal — Eminent Woke (@WokePandemic) August 28, 2022

#BoycottBrahamstra#boycottbrahmastramovie



Show our aam aadmi power to beef kapoor and Specially the Mitta Johar. Half Biriyani Karan Kapoor.



Press like button if you are interested to Boycott pic.twitter.com/HLRLARggH4 — Kapilraj Adhikari (@KapilrajAdhika) September 4, 2022

Everyone who harms our culture and civilization should be completely boycotted.#ब्रम्हास्त्र_का_बहिष्कार#BoycottBrahamstrapic.twitter.com/3P4lHJUSnB — aryan singh (@babaaryan07) September 7, 2022

Web Title: years ago Ranbir kapoor said I like beef Boycott brahmastra campaign on twitter