शाहरुख और दीपिका की फिल्म 'पठान' की एडवांस बुकिंग इस दिन शुरू होगी, 25 जनवरी को आएगी सिनेमाघरों में

Highlights भारत में 'पठान' की एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से होगी 25 जनवरी को रिलीज होनी है फिल्म चार साल बाद वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान

नई दिल्ली: यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनित फिल्म 'पठान' को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए यशराज फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के वाइस प्रेसिडेंट रोहन मल्होत्रा ने बताया है कि फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग की शुरूआत 20 जनवरी से हो जाएगी। रोहन मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में पठान के हिंदी, तमिल और तेलुगु के 2D वर्जन के लिए एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से की जा सकेगी।

#PATHAAN tickets go on sale in #India from Fri 20 Jan, 23 in Hindi 2D, Tamil 2D, Telugu 2D, IMAX 2D, 4DX 2D, D Box 2D, ICE 2D & P[XL] 2D.@yrf is excited to present the 4th film in the #YRFSPYUNIVERSE which follows the events of #EKTHATIGER”, #TIGERZINDAHAI & #WAR. https://t.co/ivCvN0KYrHpic.twitter.com/57iusIFESf