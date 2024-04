जब एक 'एक्स' यूजर ने पूछा 'क्या भाजपा में शामिल हो रहे हैं प्रकाश राज?', तो अभिनेता ने दिया ये जवाब

Highlights आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बाद प्रकाश राज ने अपनी चुप्पी तोड़ी अभिनेता ने एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि वह आज दोपहर 3 बजे भाजपा में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं फिल्म अभिनेता ने यह स्पष्ट किया कि वह बीजेपी ज्वॉइन नहीं कर रहे हैं

नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलों के बाद प्रकाश राज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। गुरुवार को, अभिनेता ने एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि वह 'आज दोपहर 3 बजे भाजपा में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।' उनका ट्वीट कथित तौर पर राजनीतिक पार्टी में शामिल होने से कुछ मिनट पहले दोपहर 2.56 बजे सामने आया।

सत्तारूढ़ सरकार के आलोचक, अभिनेता ने ट्वीट किया, "मुझे लगता है कि उन्होंने (हँसने वाले इमोजी) आज़माए; उन्हें एहसास हुआ होगा कि वे (वैचारिक रूप से) इतने अमीर नहीं थे कि मुझे खरीद सकें (जीभ बाहर निकाले हुए चेहरे के साथ तिरछा इमोजी)... आप क्या सोचते हैं मित्रो...बस पूछ रहा हूँ।"

उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, "झूठ नंबर 01: उन्होंने कोशिश की। झूठ नंबर 02: वे पर्याप्त अमीर नहीं हैं। झूठ नंबर 03: वे मुझे नहीं खरीद सकते।" एक अन्य ने ट्वीट किया, "विचारधारा की कोई कीमत नहीं होती।" एक तीसरे ने लिखा, "और पहले ही दोपहर के 3 बज चुके हैं।" बहरहाल अभिनेता ने यह स्पष्ट किया कि वह बीजेपी ज्वॉइन नहीं कर रहे हैं।

The coordinated efforts launched by me at the request of the PM to 'buy' Prakash Raj have failed.



The eminent actor has refused to join the BJP. Prakash has influence over at least 800 Lok Sabha seats. His refusal is a big blow to PM Modi. Ab kaise hoga 400 paar? pic.twitter.com/PoVZ8JPokd