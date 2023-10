WATCH: सलमान खान और रोनाल्डो एक ही फ्रेम में आए नजर, लेकिन मशहूर फुटबॉलर ने सल्लू को किया इग्नोर

Highlights सलमान और क्रिस्टियानो को एक-दूसरे के बगल में बैठे हुए देखा गया जब वे फ्रांसिस नगनौ से मुकाबला देख रहे थे यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि कार्यक्रम के इतर सलमान और रोनाल्डो के बीच कोई बातचीत हुई थी या नहीं एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस पोस्ट को गब्बर सिंह नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया है, जो काफी वायरल हो रहा है

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और प्रतिष्ठित फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब में एक मुक्केबाजी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान एक ही फ्रेम में नजर आए। सलमान और क्रिस्टियानो को एक-दूसरे के बगल में बैठे हुए देखा गया जब वे फ्रांसिस नगनौ से मुकाबला देख रहे थे।

यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि कार्यक्रम के इतर सलमान और रोनाल्डो के बीच कोई बातचीत हुई थी या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में क्रिस्टियानो को महान 'रोनाल्डो डी नाज़ारियो' को गले लगाने से पहले सलमान के पास से गुजरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस दौरान जब वह सलमान के बगल से गुजरे तो उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार को देखा तक नहीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस पोस्ट को गब्बर सिंह नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया है, जो काफी वायरल हो रहा है। खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 8 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। वहीं इस वीडियो पर हजारों लाइक्स देखने को मिल रहे हैं। कई यूज़र्स ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं।

