Aditya Narayan: कॉन्सर्ट के दौरान आदित्य नारायण ने फैन को माइक से मारा और फोन फेंका, सोशल मीडिया ने लोगों ने कहा-इतना घमंड, देखें वीडियो

Highlights वीडियो प्रसारित होने के तुरंत बाद आदित्य ‘एक्स’ पर ट्रेंड करने लगे। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने गायक के व्यवहार के लिए उनकी आलोचना की। "यह गलत है। प्रशंसक को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।"

Aditya Narayan: गायक-टीवी प्रस्तोता आदित्य नारायण सोमवार को एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जाने के बाद सुर्खियों में आ गए, जिसमें वह प्रस्तुति के दौरान दर्शक को माइक मारते और उसका फोन छीनकर हवा में उछालते हुए दिख रहे हैं। खबरों में कहा गया है कि यह घटना छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक कॉलेज में हुई थी, लेकिन यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह कहां और कब हुई। इस मामले पर गायक या आयोजकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसमें आदित्य "डॉन" (2006) के गीत "आज की रात" पर प्रस्तुति देते नजर आ रहे हैं। वह गायक युगल उदित नारायण और दीपा झा के बेटे हैं और उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म "राम लीला" के गाने "ततड़ ततड़" और "इश्क्याऊं ढिश्क्याऊं" के लिए जाना जाता है। वीडियो प्रसारित होने के तुरंत बाद आदित्य ‘एक्स’ पर ट्रेंड करने लगे और कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने गायक के व्यवहार के लिए उनकी आलोचना की।

India's greatest singer of all time

Shri Aditya Narayan Ji Snatches phone of a fan and throws it away



Well the fan deserved it for being fan of India's greatest singer of all time pic.twitter.com/jbkW1DStwN — Eminent Woke (@WokePandemic) February 12, 2024

गायक अर्जुन कानूनगो ने कहा, "यह गलत है। प्रशंसक को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।" एक व्यक्ति ने लिखा, “0.01 प्रतिशत प्रसिद्ध, 99.99 फीसदी अहंकार” एक और उपयोगकर्ता ने लिखा, “उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया।”

The most surprising bit here is that someone wanted to take a picture of Aditya Narayan. https://t.co/fJ7m2SvBgj — Parth MN (@parthpunter) February 12, 2024

वर्ष 2017 में, कथित तौर पर अतिरिक्त सामान के मामले पर हवाई अड्डे के अधिकारियों से झगड़ने का नारायण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। एक साल बाद, गायक को कथित तौर पर अपनी कार से ऑटोरिक्शा को टक्कर मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

Unemployment is when you have to cheer for Aditya narayan and Tony Kakkkar in a concert . pic.twitter.com/KjIZavcR13 — Sumit (@sumitsaurabh) February 12, 2024

Is this act by Aditya Narayan some kind of planned stunt, or he really got triggered so much? pic.twitter.com/CaSAcOpgAv — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) February 12, 2024

