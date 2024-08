विवेक अग्निहोत्री दिल्ली में हुए जलभराव पर कसा तंज, कहा- "भारतीय शहर की बदसूरती..."

Delhi Rain Live: बॉलीवुड फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स में जलभराव को लेकर तंज कसा है। दरअसल बुधवार शाम से हो रही लगातार बारिश के चलते दिल्ली और आस-पास के इलाकों में जलभराव हो गया है।

गुरुवार को एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया। जिसमें कि कर्मचारी इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया से पानी बाहर निकालते दिख रहे हैं। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, "हाहाहा, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। भारतीय शहर बदसूरती, असुविधा, आपदा , जीवन के लिए खतरे के स्मारक हैं। हम शहरी योजना के मामले में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं।"

Hahahaha. Nothing can be more ironical than this. Indian towns are monuments of ugliness, inconvenience, discomfort inefficiency, disaster-prone and a risk to life. We have fully failed in town planning. https://t.co/BE8UaaGFGP