VIDEO: शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ कन्या पूजन किया, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 1, 2025 14:19 IST2025-10-01T14:19:25+5:302025-10-01T14:19:25+5:30

Viral Video: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने पत्नी राज कुंद्रा के साथ मिलकर कन्या पूजन किया और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया है।

VIDEO Shilpa Shetty performs Kanya Pujan with husband Raj Kundra, watch the video | VIDEO: शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ कन्या पूजन किया, देखें वीडियो

VIDEO: शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ कन्या पूजन किया, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के साथ कन्या पूजन किया, देखें वीडियो

Viral Video: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने पत्नी राज कुंद्रा के साथ मिलकर कन्या पूजन किया और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया है। देशभर में नवरात्रि की धूम है, शिपला शेट्टी ने परिवार के साथ बड़े ही धूम धाम के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया और कंजक पूजा की। फिलहाल शिल्पा शेट्टी टीवी शो सुपर डांसर 5 को जज कर रही हैं, शिल्पा शेट्टी ने शो के सेट पर कंजक पूजा की बच्चों को हलवा। चने और पूड़ी खिलाई गई, इसके बाद शिल्पा ने कन्याओं के पैर धोए, टीका लगाकर आरती की और बच्चों को गिफ्ट दिए।


English summary :
VIDEO Shilpa Shetty performs Kanya Pujan with husband Raj Kundra, watch the video


Web Title: VIDEO Shilpa Shetty performs Kanya Pujan with husband Raj Kundra, watch the video

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Shilpa ShettyNavratriMaa DurgaNavratri SignificanceRaj KundraViral Videoशिल्पा शेट्टीनवरात्रिमां दुर्गानवरात्री महत्वराज कुंद्रावायरल वीडियो