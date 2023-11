Video: एक दूजे के हुए रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम, मणिपुरी रीति-रिवाज में हुई शादी की रस्में

Highlights रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम आधिकारिक तौर पर परिणय सूत्र में बंधे दोनों ने आज इंफाल, मणिपुर में एक अंतरंग समारोह में सात फेरे लिए रणदीप को पारंपरिक मणिपुरी कोकियेट में बारातियों के साथ जाते दिखे

इंफाल: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम आधिकारिक तौर पर परिणय सूत्र में बंध गए हैं। दोनों ने आज इंफाल, मणिपुर में एक अंतरंग समारोह में सात फेरे लिए। दोनों की शादी का वाडियो सामने आया है, जिसमें रणदीप मणिपुरी दूल्हे के रूप में नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तब का है, जब रणदीप शादी समारोह स्थल पर बारातियों के साथ पहुंचते हैं।

वीडियो में, रणदीप को पारंपरिक मणिपुरी कोकियेट (मणिपुरी लोगों के लिए एक प्रकार की पगड़ी) पहने और एक व्हाइट ड्रेस पहने हुए देखा जा सकता है जिसमें एक धोती और एक कुर्ता शामिल है। वह अपने बारातियों से घिरे हुए देखे गये, जिसमें सभी ने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है।

#WATCH | Actors Randeep Hooda and Lin Laishram are tying the knot in Imphal, Manipur today.



Visuals from the venue as rituals continue. pic.twitter.com/51UyDk6PNU — ANI (@ANI) November 29, 2023

एक वीडियो में अभिनेता को लिन लैशराम के साथ अपनी शादी से पहले की रस्में निभाते हुए भी देखा जा सकता है। अपनी शादी से एक दिन पहले रणदीप और लिन ने इंफाल पूर्वी जिले के हिंगांग में एक मंदिर में भगवान के आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। पूजा-अर्चना के बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या उनकी और लिन की शादी में कोई बॉलीवुड हस्तियां शामिल होंगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया, "यहां सिर्फ मैं हूं।"

कुछ दिन पहले रणदीप ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 29 नवंबर को इम्फाल में अपनी शादी की घोषणा की थी। एक संयुक्त नोट में दोनों ने कहा, "महाभारत से प्रेरणा लेकर जहां अर्जुन ने मणिपुरी योद्धा राजकुमारी चित्रांगदा से शादी की थी, हम वहीं शादी कर रहे हैं।"

#WATCH | Actors Randeep Hooda and Lin Laishram are tying the knot in a traditional Meitei wedding ceremony in Imphal, Manipur today.



Visuals from Chumthang Shannapung resort in Imphal where the wedding rituals are taking place. pic.twitter.com/x75FwKtBBv — ANI (@ANI) November 29, 2023

हमारे परिवारों और दोस्तों का आशीर्वाद। हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी शादी 29 नवंबर 2023 को इम्फाल, मणिपुर में होगी, जिसके बाद मुंबई में एक रिसेप्शन होगा। जैसा कि हम इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं, हम संस्कृतियों के इस मिलन के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार चाहते हैं, जिसके लिए हम हमेशा ऋणी और आभारी रहेंगे। प्यार और रोशनी में, लिन और रणदीप।"

#WATCH | Actors Randeep Hooda and Lin Laishram are tying the knot in Imphal, Manipur today.



Visuals from the venue as wedding rituals take place. pic.twitter.com/ZUtK5SS8mj — ANI (@ANI) November 29, 2023

