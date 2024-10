VIDEO: दिलजीत दोसांझ ने लंदन कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को मंच पर बुलाया, कहा- 'तुम्हारा फैन हूं'

Highlights शुक्रवार को पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के शो में शामिल हुईं इस दौरान उन्होंने मंच पर पाकिस्तान की अभिनेत्री हानिया आमिर को मंच पर इनवाइट किया मंच पर उनके पलों के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गईं

नई दिल्ली: पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने अपने चल रहे दिल-लुमिनाती टूर के तहत लंदन, यूके के ओ2 एरिना में परफॉर्म किया। बर्मिंघम में एड शीरन के साथ मिलकर काम करने के बाद दिलजीत ने रैपर बादशाह के साथ हाथ मिलाया। शुक्रवार को पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर भी शो में शामिल हुईं। मंच पर उनके पलों के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गईं।

एक वीडियो में दिलजीत हनिया को इशारा करते हुए और प्रशंसकों की गूंज के बीच मंच पर आमंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए हानिया अपने हाथ जोड़ती हैं और अपना सिर हिलाती हैं। दिलजीत के आग्रह पर वह मंच पर चली जाती हैं। उन्होंने पाक अदाकारा को 'सुपरस्टार' भी कहा। गायक ने फिर अपना हिट गाना लवर गाया, जिस पर हानिया ताली बजाकर हंस रही थीं।

अपना गाना खत्म करते हुए दिलजीत ने हानिया के कंधे पर अपना हाथ रखा और वह उसे थामे रहीं। हानिया ने भी झुककर दिलजीत का उत्साहवर्धन किया। दिलजीत ने जब उन्हें माइक दिया तो उन्होंने कहा, "बहुत-बहुत शुक्रिया। हाय, लंदन। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। हम सभी को यहां बुलाने और हमारा मनोरंजन करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।"

जैसे ही हानिया मंच से उतरीं, दिलजीत ने पंजाबी में उनसे कहा, "मैं आपका और आपके काम का प्रशंसक हूं। आप कमाल का काम कर रही हैं। शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया। आप आईं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, इसकी सराहना करता हूं।"

