Uttarkashi Tunnel Rescue: अक्षय कुमार से लेकर जैकी श्रॉफ समेत अन्य सितारों ने रेस्क्यू टीम को किया सलाम, 41 मजदूरों के सुरंग से बाहर आने पर जताई खुशी

Uttarkashi Tunnel Rescue: उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने के बाद से देश में जश्न का माहौल है। बचाव दल के सफल ऑपरेशन के बाद सरकार समेत कई बड़ी हस्तियों ने ऑपरेशन की सराहना की। अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ और रितेश देशमुख सहित अन्य सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए खुशी जाहिर की।

अक्षय ने एक्स पर लिखा, “फंसे हुए 41 लोगों के बचाव के बारे में जानकर खुशी और राहत से पूरी तरह अभिभूत हूं। बचाव दल के प्रत्येक सदस्य को बड़ा सलाम। कमाल कर दिया। यह एक नया भारत है और हम सभी बहुत गर्व महसूस करते हैं। जय हिंद।''

Am completely overwhelmed with happiness and relief to know of the rescue of 41 trapped men. A big salute to every member of the rescue team. Kamaal kar diya. This is a new India and we all feel so proud. Jai Hind. 👏🏻 🇮🇳 pic.twitter.com/xbBnI5vPpG — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 28, 2023

जैकी श्रॉफ ने साझा किया, “उत्तरकाशी में सिल्क्यारा सुरंग से सभी 41 श्रमिकों को बचाया गया। एनडीआरएफ, बीआरओ, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, एनएचआईडीसीएल, एसजेवीएनएल, टीएचएफसीएल, आरवीएनएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया और अन्य सहित बचाव अभियान के लिए दिन-रात काम करने वाली 22 एजेंसियों को धन्यवाद।"

All 41 workers rescued from the Silkyara Tunnel in Uttarkashi.



Kudos to the 22 agencies which worked day and night for the rescue mission including NDRF, BRO, Indian Army, Indian Air Force, NHIDCL, SJVNL, THFCL, RVNL, ONGC, Coal India and others. 🇮🇳#UttarkashiRescuepic.twitter.com/DaPPdE9pdS — Jackie Shroff (@bindasbhidu) November 28, 2023

वहीं, रितेश देशमुख ने लिखा, "वाहवाही !!! हमारी बचाव टीम को सलाम जिन्होंने पिछले 17 दिनों से फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए दिन-रात अथक परिश्रम किया है। परिवारों और राष्ट्र की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया"

इसके अलावा, पूर्व क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग ने भी रेस्क्यू टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "जहां चाह, वहां राह, बहुत आभारी हूं कि सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और इस अविश्वासनीय रेस्क्यू टीम में शामिल सभी लोगों का शुक्रिया, जय हिंद।"

Where there is a Will, There is a Way.

So thankful that all the 41 workers have been safely rescued.

Gratitude to NDRF , SDRF, Army and all those involved in this incredible rescue mission. Jai Hind #UttarakhandTunnelRescuepic.twitter.com/CpJNioRUCy — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 28, 2023

बता दें कि 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसका मलबा सुरंग के सिल्कयारा किनारे पर 60 मीटर की दूरी पर गिरा था, जिससे 41 मजदूर निर्माणाधीन ढांचे के अंदर फंस गए थे। करीब 17दिनों की मेहनत के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

Web Title: Uttarkashi Tunnel Rescue From Akshay Kumar to Jackie Shroff and other stars saluted the rescue team, expressed happiness when 41 laborers came out of the tunnel