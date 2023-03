तुनिषा आत्महत्या मामला: महाराष्ट्र कोर्ट से शीजान खान को बड़ी राहत, 1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत

Highlights एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र की एक अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला एक्ट्रेस के पूर्व प्रेमी शीजान खान को कोर्ट ने दी जमानत आरोप है कि एक्टर शीजान खान ने उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया था

मुंबई: टेलीविजन जगत की अभिनेत्री तुनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में फंसे एक्टर शीजान खान को बड़ी राहत मिली है। शनिवार को महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक्टर को एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है।

गौरतलब है कि शीजान खान को एक्ट्रेस को सुसाइट करने के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने उन्हें पिछले साल ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक्टर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

21 साल की एक्ट्रेस तुनिषा और शीजान में प्रेम संबंध था लेकिन दोनों के बीच संबंध टूटने के बाद ही एक्ट्रेस ने अपने शो के सेट पर आत्महत्या कर ली थी। तुनीषा की आत्महत्या के मामले में उनकी मां ने सीजान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक्टर को गिरफ्तार कर लिया था।

Mumbai | Television actor Sheezan Khan accused and arrested in television actress Tunisha Sharma's suicide case granted bail on Rs 1 lakh surety bond by Vasai court, asks Khan to submit his passport.