6 साल बाद लौट आई 'लैला मजनू' की जोड़ी, 2 अगस्त को श्रीनगर में हुई रिलीज...

Triptii Dimri and Avinash Tiwary Movie: लैला मजनू फिर होगी रिलीज अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी की फिल्म लैला मजनू

Laila Majnu Again Release In Theatres After 6 Years: साजिद अली निर्देशित फिल्म ‘लैला मजनू’ श्रीनगर में रिलीज होने के कुछ दिन बाद शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों मे रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के लेखक इम्तियाज अली ने यह जानकारी दी। साल 2018 में बनी इस फिल्म में अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

रोमांस-ड्रामा से भरपूर इस फिल्म को इम्तियाज अली ने लिखा है और इसका निर्माण अली की पूर्व पत्नी प्रीति और फिल्म निर्माता एकता कपूर ने किया है। मशहूर लोककथा पर आधारित ‘लैला मजनू’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नही कर पाई थी, लेकिन बाद में इसे बहुत तारीफ मिली। बुधवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, इम्तियाज ने प्रशंसकों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने लिखा, ‘‘भारी मांग पर लैला मजनू वापस आ गई, आपके प्यार का आभार जो इस फिल्म को छह साल बाद फिर से सिनेमाघरों में खींच लाया। नौ अगस्त को देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म पुन: रिलीज किए जाने के लिए ‘लैला मजनू’ की टीम को बधाई।’’ जम्मू कश्मीर में इस फिल्म की शूटिंग की गई और 2 अगस्त को श्रीनगर में इसे पुन: रिलीज किया गया।

