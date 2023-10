Highlights 23 अक्टूबर को टाइगर-3 का गाना लेके प्रभु का नाम रिलीज किया गया गाने को एक घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। झूमे जो पठान को एक घंटे में मिला था एक मिलियन व्यूज

Salman Khan: बॉलीवुड के दबंग खान सलमान ने अपनी फिल्म टाइगर-3 का पहला गाना दर्शकों के लिए 23 अक्टूबर को जारी कर दिया। इस गाने में सलमान के साथ फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी नजर आ रही हैं।

टाइगर-3 में एक बार फिर टाइगर और जोया की हॉट केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। यह गीत इसके संकेत दे रहा है। लेके प्रभु का नाम गीत में सलमान और कैटरीना के बीच गजब की ट्यूनिंग देखने को मिल रही है।

कैटरीना जहां अपने हॉट अंदाज में दिखाई दे रही हैं वहीं सलमान भी अपने स्वैग में गाने को चार चांद लगा रहे हैं।

This is what you call SONG OF THE YEAR!#LekePrabhuKaNaam ticks all the Boxes, The Super Catchy Tunes, The Locations & the Cinematography, Arijit Singh & Nikhita's Vocals and Megastar #SalmanKhan's Swag 🔥 This will Emerge Bigger than Masallah and Swag Se Swagat! #Tiger3pic.twitter.com/H5yUBzJlOB — YOGESH (@i_yogesh22) October 23, 2023

इस पर प्रीतम का म्यूजिक और मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के बोल ने गाने को हिट बनाने की पूरी गारंटी दी है।

एक घंटे में एक मिलियन से ज्यादा व्यूज

सलमान खान किसी भी फिल्म को हिट कराने की बड़ी गारंटी मानी जाती है। 23 अक्टूबर को टाइगर-3 के गाने लेके प्रभु का नाम यूट्यूब पर रिलीज किया गया। गाने को एक घंटे के भीतर एक लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इसके साथ ही सलमान की फिल्म टाइगर-3 ने अपने नाम यह रिकॉर्ड बना लिया है।

RECORD! Fastest HUGE 300K likes smashed in just 1 hours 18 minutes.

TIGER Mania Is Taking Over 🔥#LekePrabhuKaNaam#Tiger3pic.twitter.com/c7UThs4V4Z — DeviL PaSha 🚬 (@iBeingAli_Pasha) October 23, 2023

एक घंटे में एक मिलियन से ज्यादा व्यूज लाने में शाहरुख खान यह कारनामा कर चुके हैं। शाहरुख की फिल्म पठान में झूमे जो पठान एक घंटे में एक मिलियन व्यूज लाने में सफल रहा था।



9 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदली

इस गीत के रिलीज होने से सलमान और अरिजीत सिंह के बीच चली आ रही 9 साल पुरानी लड़ाई भी खत्म हो गई है। हिन्दी फिल्मों के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने यूं तो बॉलीवुड के सभी बड़े एक्टर के लिए अपनी आवाज दी। लेकिन सिंह को सलमान ने कभी अपनी फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया। इसके पीछे दोनों के बीच एक अवॉर्ड फंशन की लड़ाई बताई जाती है। सलमान एक शो के दौरान मजाक में अरिजीत सिंह से कहते हैं चलो निकलो। इस पर सिंह भी जवाब देते हैं और कहते हैं मैं नहीं डरा।

THIS IS WHAT REAL C-H-A-R-T-B-U-S-T-E-R Sounds Like.#LekePrabhuKaNaam is absolute Bangerrrr song of epic proportions , will grow like a finest wine🤌



On loop since i woke up and trust me this is gonna be rage🔥 #SalmanKhan#KatrinaKaif#Tiger3pic.twitter.com/v0VPlsLwG1 — Its Raj..! (@LoyalSalmanFan1) October 23, 2023

सोशल मीडिया पर इसके बाद से कई मीम्स और वीडियोज वायरल हुए। हालांकि दोनों सितारों के बीच अब सबकुछ ठीक है और भविष्य में भी अरिजीत सिंह सलमान के लिए अपनी आवाज देंगे। ऐसा सलमान और अरिजीत सिंह के फैंस चाहते हैं।



Web Title: Tiger-3 First Song Salman-Katrini's hot chemistry seen in Leke Prabhu Ka Naam